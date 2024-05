L’OM frustré par l’Atalanta

Auteur d’un match très sérieux dans les intentions et l’attitude, l’Olympique de Marseille a prouvé que sa place dans le dernier carré de la C3 n’était pas usurpée. Tombés sur une Atalanta réaliste (1-1), les Phocéens vont devoir être plus cliniques à Bergame, dans une semaine.

Olympique de Marseille 1-1 Atalanta

Buts : Mbemba (20e) pour l’OM // Scamacca (11e) pour la Dea

« Emmenez ces couleurs à Dublin. » Le message du stade Vélodrome, on ne peut plus explicite, se rêvait en témoin d’une nouvelle soirée extatique sur la Canebière. Cela aurait pu être le cas, mais le septième de Ligue 1 n’a pas su régler la mire plus d’une fois contre la Dea (1-1), malgré les efforts d’Aubameyang et l’envie de toute une équipe, portée par son peuple. En face, l’Atalanta repart heureuse de la cité phocéenne, mais sans doute moins favorite qu’annoncée.

Merveille Mbemba

Les Olympiens réclament rapidement un penalty à la suite d’une légère obstruction de Davide Zappacosta envers Pierre-Emerick Aubameyang (4e), mais l’arbitre Daniel Siebert ne bronche pas. Alors que l’OM tente de mettre le pied sur le ballon, Gianluca Scamacca est laissé seul dans l’axe, à la limite du hors-jeu. Teun Koopmeiners le trouve entre les lignes et l’un des bourreaux de Liverpool croise du pied droit sans regarder, face au but (0-1, 11e). Piqués dans leur orgueil, les hommes de Jean-Louis Gasset repartent à l’assaut, et Sead Kolašinac doit s’employer pour enlever un centre habile de Luis Henrique à destination d’Ismaïla Sarr (15e). Heureusement pour Juan Musso, qui était lobé.

Alors que Kolašinac s’est blessé sur l’action, Chancel Mbemba est servi à l’entrée de la surface bergamasque par Geoffrey Kondogbia. L’international congolais surprend son monde en brossant son ballon de l’intérieur du pied droit. Un but superbe (son quatrième de la saison en Ligue Europa), inscrit avec l’aide du poteau droit de Musso, qui ramène les deux équipes rapidement à égalité (1-1, 20e). Si Scamacca est à nouveau en bonne position, mais n’ajuste pas sa reprise de la tête (25e), les Phocéens tiennent la dragée haute à la Dea, en témoignent les nombreux corners obtenus et la pression mise sur le but adverse. Juste avant la pause, Aubameyang a l’occasion en or de la soirée, sans fructifier. Sur un contre supersonique, lancé en une touche, Amine Harit part seul dans l’axe avant de décaler PEA sur la gauche, mais le meilleur atout des Marseillais croise trop sa frappe du gauche (42e), au grand dépit du Vélodrome.

En long, en large et surtout en travers : foutue transversale !

Aubameyang et l’OM repartent pied au plancher, mais Musso, replacé à temps après une sortie lointaine, se couche sur la demi-volée du Gabonais (47e). Jusqu’ici très réaliste, l’Atalanta sort de nouveau du bois avec l’entrant Ademola Lookman, remplaçant du buteur Scamacca. Mais si sa vitesse est incontrôlable, sa finition du droit l’est moins (63e). Le Vélodrome pense exploser lorsqu’Ismaïla Sarr claque le cuir dans le but vide à la suite d’une tête d’Aubameyang repoussée dans ses pieds (64e), mais le second pion est logiquement refusé aux Olympiens, à la suite d’une position de hors-jeu d’Henrique, au départ de l’action. Les remplaçants marseillais ont tout autant la niaque.

Malgré une glissade, Azzedine Ounahi enroule du droit : sa tentative s’échoue sur la barre transversale de Musso, qui était resté figé sur sa ligne (73e). Lui aussi désireux d’être à nouveau le héros, Faris Moumbagna entre pour être associé à Aubameyang. Pressant, il manque de profiter de la perte d’appuis de Musso, parti à l’aventure loin de ses cages (74e), mais le portier de l’Atalanta parvient à tendre son pied devant l’attaquant camerounais. Seulement trois tirs cadrés pour les Marseillais malgré une domination évidente. Un manque de précision assez flagrant, qu’Aleksey Miranchuk aurait pu taxer, mais sa puissante fusée du gauche, en position idéale, ne fait que taper les panneaux publicitaires (90e). Un match retour des plus ouverts attend les Marseillais de l’autre côté des Alpes.

Olympique de Marseille (5-3-2) : P. López – Clauss (Merlin, 65e), Mbemba, Balerdi, Murillo (Ounahi, 72e), L. Henrique – Harit (Ndiaye, 72e), Kondogbia, Veretout – I. Sarr (Moumbagna, 65e), Aubameyang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Atalanta (3-4-2-1) : Musso – Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (Pašalić, 17e) – Zappacosta (Hateboer, 84e), De Roon, Éderson, Ruggeri – Koopmeiners, De Ketelaere (Miranchuk, 84e) – Scamacca (Lookman, 59e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.