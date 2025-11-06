L’arbitre aurait-il dû accorder un penalty à l’OM contre l’Atalanta ?

Main ou pas main ?

Les Marseillais ne se poseront même pas la question, ce mercredi soir, après avoir assisté à la défaite de leur équipe contre l’Atalanta en Ligue des champions (0-1). À l’entrée du temps additionnel, c’est pourtant ce que tout le monde s’est demandé depuis son siège en tribune ou devant sa télé : l’arbitre espagnol José Maria Sánchez Martinez allait-il annuler le but de la Dea et accorder un penalty pour une main d’Ederson ?

Les zones floues de la loi 12

Réponse cinglante : non. Sur l’action, pourtant, le bras du joueur brésilien est clairement décollé du corps, et le ballon rebondit sur sa mimine après une erreur technique, un contrôle raté, qui aurait pu par exemple profiter à Pierre-Emerick Aubameyang, en embuscade dans la surface.

C'EST SURRÉALISTE : LA MAIN D'EDERSON DANS SA SURFACE N'EST PAS SIFFLÉE ET L'ATALANTA MARQUE DANS LA FOULÉE 😱😱😱#UCL pic.twitter.com/7DGGyOpvgL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2025

Mais alors, que dit la règle ? La loi 12 de l’IFAB concernant les « fautes et incorrections » s’arrête sur la question épineuse des mains avec deux cas de figure pour justifier une faute. Le premier, « si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon ». Ce n’est pas le cas ici.

Le second, plus large : « Si le joueur touche le ballon du bras ou de la main : en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu’un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ces parties du corps et ainsi d’être sanctionné. »

Dans les faits, Ederson semble agrandir superficiellement la surface de son corps, mais l’arbitre a estimé qu’il n’avait ici pas commis d’erreur manifeste. Par ailleurs, rien n’est indiqué dans les lois du jeu 2025-2026 sur les situations où le ballon toucherait la main de manière accidentelle après une autre partie corps.

