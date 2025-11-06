S’abonner au mag
Ivan Jurić calme le jeu après son altercation avec Ademola Lookman

KM
Ivan Jurić calme le jeu après son altercation avec Ademola Lookman

La scène n’est pas passée à la trappe.

Tombeuse de l’Olympique de Marseille ce mercredi soir au Vélodrome (0-1), l’Atalanta s’est offert trois points précieux dans la course à la qualification aux barrages de la Ligue des champions, laissant les Marseillais à une pauvre 25e place à mi-parcours.

Ivan Jurić joue la carte des émotions

Pour sa 3e titularisation dans la compétition, Ademola Lookman s’est d’abord illustré par un but finalement refusé pour une position de hors-jeu à la 68e minute, puis pour son petit accrochage avec son entraîneur Ivan Jurić, lors de sa sortie sept minutes plus tard.

Interrogé à l’issue du match concernant cette scène inattendue, Ivan Jurić a préféré relativiser : « C’est la même chose que tous les dimanches. Les joueurs refusent de sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se règle dans les vestiaires, assure le Croate. Nous avons tous vécu ce genre de situations. Ces choses arrivent sous le coup de l’émotion, mais l’important, c’est l’équipe et les supporters.  »

Le traité de paix vacille, mais ne craque pas.

Vidéo : l’enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l’OM contre l’Atalanta

KM

