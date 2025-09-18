Réconciliation à venir entre l’Atalanta et Ademola Lookman ?

Une gifle à Paris, ça peut provoquer un déclic.

Au lendemain de la lourde défaite de l’Atalanta en Ligue des champions face au PSG (4-0), Ademola Lookman, écarté du groupe depuis cet été, s’est entretenu ce jeudi avec son entraîneur Ivan Jurić. Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaquant nigérian lui a assuré avoir tourné la page de son été difficile et s’est dit prêt à se donner à 100%, comme le lui avait demandé son entraîneur.

De retour dans le groupe ce week-end ?

Plus tôt dans la journée, le directeur général de l’Atalanta, Luca Percassi, avait déjà ouvert la porte à son joueur de 27 ans. « Nous savons tous à quel point il est bon, mais pour jouer pour l’Atalanta, il faut être concentré à 100%, disait-il. Quand il sera prêt, nous l’attendrons à bras ouverts. »

Toujours selon la Gazzetta, la réconciliation entre Lookman et l’Atalanta serait officielle, au point que le Ballon d’or africain 2024 pourrait effectuer son retour sur les terrains dès samedi face au Torino. Désormais de retour auprès de ses coéquipiers, l’ancien joueur de Leicester a tenu à s’exprimer auprès de ses partenaires, leur affirmant avoir « retrouvé la bonne sérénité et les bonnes motivations » après avoir passé un été à vouloir rejoindre l’Inter.

Dommage pour l’OM.

