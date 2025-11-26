L’Atalanta croque Francfort, le Sporting s’amuse avec Bruges

À sens unique.

À défaut d’avoir un Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé face à l’Olympiakos, dans son équipe, l’Atalanta a misé sur son collectif pour venir à bout de l’Eintracht Francfort. Après s’être neutralisés pendant un premier acte disputé mais un poil timide des deux côtés, les Italiens ont pu compter sur Ademola Lookman, servi par Charles De Ketelaere, pour ouvrir le score d’une belle reprise de volée (0-1, 60e). Un but libérateur, puisque la Dea récidive dans la foulée : sur une contre-attaque, le buteur nigérian réalise une percée dans l’axe avant de lancer Ederson en profondeur. Le milieu brésilien trompe Marco Carnesecchi d’un tir rasant (0-2, 62e) avant d’être imité seulement trois minutes plus tard par De Ketelaere, qui se mue en renard des surfaces pour pousser le ballon au fond des filets après qu’il a touché la barre transversale. Un match plié en cinq minutes.

Le Sporting en mode rouleau compresseur

De son côté, le Sporting Portugal n’a jamais tremblé face à Bruges (3-0). Les Lions ont ouvert le score dès la 24e minute grâce à une réalisation de Geovany Quenda (1-0). Nettement supérieurs à une équipe belge trop timorée, les hommes de Rui Borges doublent la mise peu après la demi-heure de jeu : parfaitement lancé en profondeur, Luis Suárez subtilise Nordin Jackers d’un beau piqué (2-0, 31e). Enfin, le meneur Francisco Trincão participe à la fête en trompant le portier adverse d’une belle frappe croisée (3-0, 70e). Avec ce troisième succès, les Lions se hissent à la 8e place de la phase régulière de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich peut trembler (non).

Eintracht Francfort 0-3 Atalanta

Buts : Lookman (60e), Ederson (62e) et De Katelaere (65e)

Sporting 3-0 Bruges

Buts : Quenda (24e), Suárez (31e) et Trincão (70e)

