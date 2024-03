Pronostic Sporting Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Sporting prend l’avantage à domicile face à l’Atalanta

Le Sporting constitue un adversaire redoutable pour l’Atalanta. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club portugais s’est défait des Young Boys lors du barrage de la Ligue Europa en février, remportant la première manche (3-1), avant d’obtenir un match nul lors de la rencontre aller (1-1). Sous la direction de Rúben Amorim, les joueurs du Sporting affichent une forme étincelante en 2024, avec seulement une défaite toutes compétitions confondues, contre 11 victoires et 2 matchs nuls. Le futur adversaire de l’Atalanta domine également le championnat portugais en occupant la première place, avec un point d’avance et un match en retard sur son dauphin, Benfica. Cette brillante saison est en grande partie attribuable à son buteur suédois, Gyökeres, qui a inscrit 33 buts toutes compétitions confondues. Ce dernier est d’autant plus attendu que le 2e meilleur buteur de l’équipe, Goncalves, est incertain.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

L’Atalanta s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir terminé en tête de son groupe, devançant notamment le Sporting. Cependant, malgré une saison jusqu’ici très solide où ils ont lutté pour les premières places du championnat italien, les Italiens connaissent actuellement une période de moins bonne forme. Après une série de cinq victoires consécutives en Serie A, ils ont enregistré un nul et deux défaites d’affilée. Après une défaite lourde contre l’Inter Milan sur le score de 4-0, ils ont subi un autre revers face à leur concurrent direct, Bologne (2-1). Cette nouvelle défaite a fait chuter l’Atalanta à la sixième place du classement. De retour après la Coupe d’Afrique des nations, Lookman (8 buts) a retrouvé le chemin des filets lors de la dernière défaite en championnat, mais cela pourrait être insuffisant pour faire douter un Sporting droit dans ses bottes, et d’autant plus costaud à domicile.

► Le pari « Victoire Sporting CP » est coté à 2,12 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 212€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Gyokeres buteur » est coté à 2,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 245€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 245€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sporting CP – Atalanta Bergame avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sporting CP Atalanta Bergame encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Atalanta Sporting : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa