Pronostic Metz Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se sort du piège messin

De retour en Ligue 1 depuis l’été dernier, le FC Metz lutte pour conserver sa place dans l’élite. Englué pendant une bonne partie de la saison dans la zone de relégation, le club lorrain vient de réagir lors des dernières semaines. En effet, la formation dirigée par Boloni s’est imposée lors de ces 2 dernières rencontres face à Lens (2-1) et surtout dans un choc important pour le maintien face au Havre (0-1). Ce regain de forme est à mettre au crédit de Mikautadze. Revenu en prêt cet hiver, le Géorgien enchaine les buts lors des dernières rencontres puisqu’il a marqué 5 buts en 3 rencontres. Ce bon passage a permis aux Grenats de sortir de la zone de relégation pour se hisser en 15e place. Toutefois, le FC Metz est toujours en danger puisqu’il ne compte qu’un point de plus que le Havre, premier relégable.

En face, Lille a un autre objectif lors de ce sprint final, finir sur le podium de la Ligue 1. En terminant à l’une des 3 premières places, le LOSC se qualifierait directement pour la Ligue des Champions. Depuis son arrivée dans le Nord de la France, Fonseca a métamorphosé le club lillois qui a fini dans le Top 5 l’an passé et qui est en course pour le podium cette année. De plus, les Lillois ont réalisé une excellente campagne européenne en atteignant les quarts de finale face à Aston Villa, ne s’inclinant que lors de la séance de tirs aux buts. Le week-end dernier, le LOSC a fait le taf face à Strasbourg (1-0) grâce à la 17e réalisation de Jonathan David. Le Canadien réalise une incroyable année 2024 et empile les buts. En revanche, Lille s’est incliné dans le choc de milieu de semaine à Monaco (1-0). Malgré ce revers, la formation nordiste a Brest en ligne de mire et compte bien dépasser le club breton lors de ces dernières rencontres. En forme, Lille devrait se sortir du piège messin pour confirmer sa position en haut de tableau.

