Pronostic AC Milan Genoa : Analyse, cotes et prono du match Serie A

L’AC Milan se relance face au Genoa

L’AC Milan est bien positionné pour participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement dauphin de l’Inter Milan avec un écart de 19 points, les Milanais bénéficient d’une avance confortable sur la Juventus, 3e de Serie A, qui compte un retard de 5 points à rattraper. Cependant, le prochain adversaire du Genoa n’a pas remporté de victoire en championnat lors des trois derniers matchs, avec deux matchs nuls contre Sassuolo (3-3) et la Juventus (0-0), ainsi qu’une défaite il y a deux semaines contre le leader, l’Inter Milan (1-2). En quart de finale de la C3 face à l’AS Rome, l’AC Milan a vu son parcours prendre fin après une double défaite contre son rival (0-1 à l’aller et 2-1 au retour).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Le Genoa, occupant la 12e place en Serie A, réalise une saison encourageante pour son retour dans l’élite. Avec seulement 4 matchs restants et une avance de 13 points sur le premier relégable, le promu est déjà assuré de se maintenir. Malgré de bons résultats antérieurs, l’équipe italienne a traversé une période difficile récemment, peut-être en raison d’une baisse de motivation. Lors des 7 derniers matchs, ils n’ont enregistré qu’une seule victoire, concédant 3 matchs nuls et 3 défaites. Lundi dernier, lors du match à domicile, le Genoa a validé son maintien en battant Cagliari (3-0) et pourrait avoir une logique décompression ce dimanche. A domicile avec le besoin de renouer avec ses supporters, le Milan pourrait s’imposer et se rassurer.

► Le pari « Victoire AC Milan » est coté à 1,43 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,92 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 284€ (384€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce AC Milan – Genoa :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AC Milan Genoa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !