Olivier Giroud, nouveau gardien du Milan

Cet homme sait tout faire.

Vainqueur du Genoa ce samedi lors de la 8e journée de Serie A (0-1), l’AC Milan a vécu une fin de match particulièrement folklorique. Alors que les Rossoneri mènent d’un but, Mike Maignan prend un carton rouge pour une double sortie hors de sa surface jugée trop violente. Les cinq changements milanais ayant déjà été effectués, c’est Olivier Giroud qui a fini le match dans les buts ! Sur le coup franc qui suit l’expulsion de Maignan, les locaux trouvent la barre, au grand bonheur de l’attaquant/portier.

GIROUD TU ES CE MEC 👑 pic.twitter.com/diLWZIwFuM — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) October 7, 2023

Plus fort encore, sur un corner qui a lieu dans la foulée, Josep Martinez, le gardien du Genoa, monté dans la surface adverse, met une grosse semelle sur Yunus Musah. Il prend un carton rouge à son tour, mais a la chance de laisser sa place à Nicola Leali, un (vrai) gardien. Qu’importe, Giroud a gardé sa cage inviolée et s’est même distingué par une magnifique sortie dans les pieds. « Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière. J’ai fait un grand arrêt à la fin du match et je suis fier de toute l’équipe. On a lutté comme des lions. L’arrêt final ? Presque comme un but. Calabria m’a massacré le bras, mais ça va. (…) Je vais encadrer ce maillot », a-t-il confié au coup de sifflet final, après avoir été chaudement félicité par ses coéquipiers.

En fait, ce n’était pas Giroud. C’était Costil.

