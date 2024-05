Kylian Mbappé accepte de défier Usain Bolt sur 100 mètres

Ah ! Enfin un appel dans la profondeur !

Kylian Mbappé va se mesurer à un titan : défié par la légende du sprint Usain Bolt, le Français a décidé de relever le challenge. Après avoir dit toute son admiration pour le champion du monde 2018, le Jamaïcain avait reconnu que Kyk’s n’avait « aucune chance » face à lui sur 100 mètres. Pourtant, le Parisien a déjà mis la marque non officielle à 10’’90, à plus d’une seconde des 9’’58 du recordman du 100 mètres. L’attaquant parisien était présent ce dimanche sur les Champs-Élysées, dans le cadre d’une opération conjointe de Nike et de sa fondation Inspired by KM.

« Savoir que j’inspire une personne comme ça, c’est vraiment gratifiant, a avoué Mbappé à Brut. Il a inspiré tout le monde aussi. Et je pense que tout le monde s’est levé tard la nuit pour regarder une course d’Usain Bolt. Je peux dire tout simplement que c’est réciproque et que j’ai commencé avant lui à l’admirer. » Mais le sprinteur du PSG connaît la vitesse de Bolt et sait ses chances de victoire réduites. « Ça fait plaisir, pour le fun, pourquoi pas un jour, si on a le temps tous les deux, faire quelque chose de sympa. Je n’attends pas grand-chose du résultat. » Au pire, la revanche au foot ne devrait pas lui poser trop de problèmes.

📲| Mbappé addressing Usain Bolt’s inspiration and competing against him! © Brut. (TikTok) pic.twitter.com/QMTlggKCH5 — EDF Update 🇫🇷 (@EDFUpdate) May 5, 2024

Bientôt un duel sur marathon entre Eliud Kipchoge et Sander Berge ?