Le CIES dévoile le nom des plus gros avaleurs de kilomètres

Qui mouille le plus le maillot dans les grandes compétitions ?

Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES révèle les noms des plus grands marathoniens et sprinteurs du football mondial (enfin, des 40 ligues prises en compte dans l’étude). Sur base de données fournies par SkillCorner, un logiciel d’analyse et de tracking, l’étude se divise en trois catégories : la distance parcourue en 90 minutes, le nombre de sprints en phase de possession (courses à 25 km/h pendant au moins 0,7 seconde) et les mêmes données sans le ballon. Les joueurs entrent dans ces trois classements dès qu’ils ont joué 720 minutes pour les compétitions nationales et 360 minutes pour les compétitions internationales.

Grosse surprise, les joueurs qui courent le plus sont, pour la plupart, des milieux de terrain. Dans le top 5 européen, c’est Sander Berge (Burnley) qui avale le plus de kilomètres. Il reste cependant derrière Iván Gómez. L’Argentin des Newell’s Old Boys est l’Eliud Kipchoge du football. Pour les deux autres catégories, le pattern est clair : en phase offensive, ce sont les attaquants et ailiers qui sprintent le plus et ce sont plutôt les latéraux qui se donnent le plus sans le ballon. Quand son équipe a la possession, c’est l’attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, qui se place en tête des gros championnats européens. En Ligue 1, le Montpelliérain Musa Al-Taamari règne dans cette catégorie. Sans le ballon, Son Heung-min est l’exception qui confirme la règle ; le Sud-coréen est celui qui court le plus après le ballon et l’arrivée d’Ange Postecoglou ne doit pas y être pour rien.

Présenter ces statistiques dix-neuf jours avant le mercato d’hiver, le CIES a le sens du timing.

Arsenal aux forceps contre Burnley