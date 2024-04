Vincent Kompany poursuivi par la FA pour « mauvaise conduite »

Pas d’excès de vitesse dans la course au maintien.

L’entraîneur de Burnley Vincent Kompany va devoir faire face à la commission de discipline de la FA. L’instance a ouvert une enquête après ses propos à l’encontre de l’arbitre lors du Chelsea-Burnley (2-2) de samedi dernier, qui lui valent d’être poursuivi pour « mauvaise conduite ». Sky Sports rapporte que « le langage ou le comportement du coach a été incorrect, abusif ou insultant envers un arbitre. Il aurait notamment questionné son intégrité ».

Red card too for Vincent Kompany pic.twitter.com/yTSXfvdEdx — CYNINGESLEAH (@Boykhayc) March 30, 2024

Ce coup de sang s’était produit après le penalty accordé aux Blues et l’exclusion de Lorenz Assignon. En conférence de presse à l’issue de la rencontre, le technicien belge avait laissé échapper toute sa frustration : « Je vais continuer de dire ce que je pense. J’ai dit aux officiels que l’arbitrage n’a pas été assez bon cette saison. Je l’ai dit de manière constructive. » Sentant la menace d’une sanction arriver, l’ancien Citizen a tenté de se justifier : « La frustration vient d’une succession d’erreurs discutables et de leur impact comptable sur notre saison. Tout cela vous donne une impression négative et vous rend plus nerveux. Je ferai de mon mieux, j’espère que cela ne se produira plus cette saison. »

À six points du premier non-relégable, le maintien des Clarets semble compromis.

