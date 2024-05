Kompany dans le viseur du Bayern ?

La shortlist la plus longue de l’histoire.

Dur, dur de trouver chaussure à son pied, même quand on s’appelle le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois ont essuyé une pelletée de refus dans leur recherche du successeur de Thomas Tuchel, qui a finalement annoncé son départ après quelques jours de flottement. Snobé par Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso ou encore Roberto De Zerbi, le Rekordmeister aurait décidé de se tourner vers une option un poil inattendue.

Selon Sky Sport DE et Fabrizio Romano, le Bayern serait actuellement en discussion avec l’actuel coach de Burnley Vincent Kompany. Reconvertie entraîneur depuis 2019, la légende de Manchester City présente un bilan mitigé à la tête des Clarets, qu’il dirige depuis 2022. S’il leur a permis d’accéder à la Premier League à l’issue d’un magnifique exercice 2022-2023, le passage des pensionnaires de Turf Moor dans l’élite du foot anglais a été bien plus compliqué, Burnley ayant fini cette saison 19e et donc relégué en Championship.

Au pire, il reste toujours l’option Jocelyn Gourvennec.