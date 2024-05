Thomas Tuchel fait le point sur son avenir

Tout ça, pour ça.

Il ne devrait finalement pas y avoir de renversement de situation entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel. Il se murmurait ces derniers jours que le technicien pourrait prolonger l’aventure en Bavière, mais l’ancien coach du PSG a tué le suspense ce vendredi face à la presse : « Depuis le mois de février, il était clair pour toutes les parties concernées que le chapitre touchait à sa fin. La semaine dernière a été mouvementée. Il est important de se concentrer sur le match de demain et de le conclure comme il se doit. » Tuchel en a également profité pour remercier les intendants et le personnel du club.

Tuchel: « It’s been clear to us all since February that the chapter was coming to an end. It’s been a turbulent last week. It’s important to keep the focus on tomorrow’s game and bring it to a fitting conclusion » pic.twitter.com/05T91quYmS

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2024