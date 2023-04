Le Bayern Munich officialise le licenciement de Julian Nagelsmann

Alors qu’ils sont encore en course pour le triplé.

Comme annoncé par Bild ce jeudi, le Bayern Munich vient d’officialiser le licenciement de Julian Nagelsmann, et l’arrivée de Thomas Tuchel pour lui succéder.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. 🔗 https://t.co/NKpG6rjGLr — FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023

« Nous en sommes arrivés à la conclusion que la qualité de notre équipe – malgré le titre de champion de Bundesliga l’année dernière – est de moins en moins mise en avant. Après la Coupe du monde, nous avons joué de manière moins attrayante. Ces fortes fluctuations liées aux performances ont jeté le doute sur nos objectifs pour cette saison, mais aussi sur nos objectifs à l’avenir. C’est pourquoi nous avons agi maintenant. Personnellement et au nom du FC Bayern, je voudrais remercier Julian et son équipe d’entraîneurs, et souhaiter à tous la meilleure des chances. » Ce sont les mots d’Oliver Kahn, le président de l’entité bavaroise. Nul doute que la contre-performance face à Leverkusen le week-end dernier et la perte de la première place au profit du Borussia Dortmund a pesé dans la balance cette semaine. Pour Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern : « Après une analyse approfondie du développement sportif de notre équipe, en particulier depuis janvier et avec l’expérience de la seconde moitié de la saison précédente, nous avons décidé de le libérer. »

Exit Nagelsmann et bonjour Thomas Tuchel donc, puisque l’ancien technicien du PSG et de Chelsea va signer un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025. TT supervisera son premier entraînement ce lundi 27 mars. L’ancien entraîneur du BVB retrouvera son ex samedi 1er avril, dans un Klassiker explosif pour déterminer le prochain vainqueur de la Bundesliga.

Encore une piste que le Bayern a volée au PSG.

