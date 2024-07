La règle de Mecker va également être appliquée en Bundesliga

Il faut protéger les arbitres.

La DFB, la Fédération allemande, a décidé d’adopter la règle de Mecker, qui avait été intronisée par l’UEFA durant l’Euro pour que seuls les capitaines des deux équipes soient autorisés à parler avec l’arbitre. Elle sera étendue à toutes les compétitions européennes, mais également appliquée dans tous les championnats allemands, de la Bundesliga au niveau amateur. Une manière d’éviter les rassemblements oppressants autour des hommes et femmes au sifflet. La Fédé a aussi communiqué d’autres directives pour les arbitres, notamment celle des six secondes pour les dégagements des gardiens pour laquelle les arbitres sont priés de veiller au grain et de rappeler à l’ordre les portiers qui prendraient un peu trop leur temps pour renvoyer le ballon en jeu.

Rien sur une potentielle règle pour siffler toutes les mains de Cucurrella, en revanche.

