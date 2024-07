Lens étonné des conclusions de la visite médiale d'El-Aynaoui

Aïe aïe Aynaoui

Le transfert de Neil El-Aynaoui de Lens vers Monaco a capoté à cause d’un problème à un genou lié à une entorse. Alors que les deux clubs s’étaient mis d’accord pour un transfert à hauteur de 15 millions d’euros, la visite médicale du joueur de 23 ans, qui avait subi une entorse au genou gauche fin avril, n’a pas rassuré les dirigeants monégasques. L’articulation d’El-Aynaoui n’aurait pas suffisamment cicatrisé, et une opération serait nécessaire. Celle-ci pourrait l’éloigner des terrains pendant environ sept mois. Or, le club lensois, indique L’Équipe ce vendredi, avait demandé une expertise à trois chirurgiens pour avoir des informations sur le genou d’El-Aynaoui, et aucun n’a évoqué cette idée. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lens, le Franco-Marocain devrait donc continuer sa rééducation avec l’équipe de Will Still, sans passer sur une table d’opération.

La médecine monégasque est donc différente de celle lensoise.

