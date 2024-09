Lens rattrape Monaco par le colback

Monaco 1-1 Lens

Buts : Zakaria (84e) pour Monaco // Frankowski (90e+4 S.P.) pour Lens

Lens évite de se ramasser sur le Rocher.

Dans une rencontre terne sur une pelouse immonde, Monaco et Lens se sont mutuellement maîtrisés et se quittent respectivement en quatrième et troisième positions – à égalité parfaite aux points et à la différence de but – avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Lille (20h45).

Les Lensois, éliminés de la C4 par le Panathinaïkós ce jeudi, arrivent à Louis-II avec de bonnes intentions, et sont tout proches de l’ouverture du score à la demi-heure, mais Wesley Saïd ne concrétise pas son superbe numéro en solitaire (28e), puis bute sur la barre transversale face au but vide après un poteau trouvé par Adrien Thomasson (31e).

Les esprits s’échauffent sur les bancs en seconde période, et Lens se voit refuser l’ouverture du score de Rémy Labeau Lascary pour une main lors de sa conduite de balle (79e).

Pas vernis, les Sang et Or sont punis cinq minutes plus tard par une tête du capitaine Denis Zakaria qui ne laisse aucune chance à Brice Samba (1-0, 84e). Monaco imagine réaliser le hold-up parfait, mais Zakaria gâche tout et laisse traîner sa main dans la surface de réparation – décidément –, permettant à Przemysław Frankowski d’égaliser sur penalty (1-1, 90e+4).

Une main partout, balle au centre.