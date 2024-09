Pronostic Monaco Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Monaco enchaîne face à Lens

L’AS Monaco est certainement à l’heure actuelle l’un des seuls à pouvoir contrecarrer la supériorité du PSG en Ligue 1. L’an passé, le club monégasque a fini en 2e position, mais trop loin derrière le club de la capitale. Adi Hutter s’appuie sur la très bonne dernière ligne droite de son équipe pour lancer ce nouvel exercice. Après deux journées, les Monégasques sont dans leur plan de marche, puisqu’après avoir battu l’ASSE à Louis-II (1-0) grâce à Minamino, l’ASM a dominé l’OL au Groupama Stadium (0-2). Bien parti, le club monégasque veut enchaîner lors de la réception de Lens. Pour atteindre cet objectif, Hutter peut compter sur ses forces vives avec Embolo, Ben Seghir, Akliouche, Minamino ou Zakaria. Plutôt performant dans cette entame de saison, la recrue Lamine Camara sera absente, car il a été exclu face à Lyon.

En face, le Racing Club de Lens a tourné la page Haise, pour en ouvrir une nouvelle. Avec Still ? Le technicien belge a en tout cas rapidement pris ses marques puisque son équipe a remporté ses 2 premiers matchs de championnat face à Angers (0-1) et contre Brest (2-0). Lens possède le même bilan que l’AS Monaco avec 6 points au compteur, 3 buts inscrits et 0 encaissé. De plus, les Sang et Or ont également un absent pour cause de suspension, Machado. Cette semaine, le RCL aurait dû perdre son solide défenseur Danso, pressenti à la Roma, mais le roc a été recalé à la visite médicale. Lens s‘était renforcé quelques jours plus tôt avec 2 attaquants, l’Uruguayen Satriano et le Marocain Zaroury. Le RCL pourrait ressentir de la fatigue en Principauté après sa rencontre européenne de jeudi face au Panathinaikos. Bien parti après sa victoire de l’aller à Bollaert (2-1), le club nordiste a payé son manque d’efficacité lors du match retour (défaite 2-0) et ne participera pas à une Coupe d’Europe. Impressionnant dans cette entame de saison, l’AS Monaco devrait s’imposer face au Racing Club de Lens.

