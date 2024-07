Le transfert de Neil El-Aynaoui vers Monaco capote pour une histoire de genou

El Aynanon.

L’AS Monaco pensait avoir conclu son deuxième gros transfert du mercato estival, avec la signature de Neil El-Aynaoui en provenance du RC Lens. Malheureusement, le club du Rocher s’est pris une clim de la part de son propre médecin. L’Équipe rapporte en effet que le milieu de terrain de 23 ans a échoué lors de sa visite médicale.

Le Franco-Marocain avait subi une entorse au genou gauche le 29 avril dernier lors d’un match face à Marseille. L’articulation n’aurait pas suffisamment cicatrisé, et une opération serait nécessaire. Celle-ci pourrait éloigner El-Aynaoui des terrains durant pas moins de sept mois. Dans ces conditions, l’ASM aurait dès lors décidé d’annuler le transfert. Une transaction à 15 millions d’euros, avec 2 millions en bonus, était pourtant sur le point d’être actée. Ces derniers jours, le joueur de 23 ans n’avait pas pris part au début de la préparation des Artésiens, bien que Will Still avait pourtant assuré qu’il n’y avait « rien d’alarmant ».

Déjà qu’il a tardé à avoir son diplôme d’entraîneur, ce n’est pas tout de suite que Still aura celui de médecin.

