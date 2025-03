L’appétit vient en mangeant.

Requinqué par son gros début d’année, le Paris Saint-Germain aborde son huitième de finale de Ligue des champions contre Liverpool la tête haute. Invaincu depuis trois mois, le leader de la Ligue 1 compte bien marquer son territoire mercredi au Parc des Princes. « On s’attendait à ce que l’on soit éliminé après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matchs, mais notre équipe jeune, talentueuse et repensée, a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination », souligne Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à Bild.

« La nouvelle star du PSG, c’est l’équipe »

Le président parisien voit dans la dynamique actuelle comme une validation de la nouvelle politique du club, moins axée sur les stars. « Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. Nous avons la base pour construire une grande équipe pour l’avenir, se réjouit-il. La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, et je suis très fier de la manière dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps. L’esprit d’équipe est ce qui compte le plus pour moi. »

Le PSG il a changé !

Létang agacé du « manque de courage » des Lillois face au PSG