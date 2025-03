Gérard Bourgoin, ancien président de l’AJ Auxerre entre 2011 et 2013, est décédé

Auxerre perd l’une de ses figures majeures.

Il rentrait tranquillement du match d’Auxerre, perdu 0-1 contre Strasbourg. C’était son dernier voyage. Gérard Bourgoin est décédé ce dimanche des suites d’un malaise au volant alors qu’il rejoignait son domicile, annonce L’Yonne républicaine. Il avait 85 ans. Ancien président de l’AJA entre 2011 et 2013, dirigeant historique du club, l’entrepreneur local a rempli de nombreuses fonctions dans le club auxerrois.

Roi autoproclamé du poulet via son entreprise La Chaillotine, Gérard Bourgoin a d’abord été un fidèle vice-président du club d’Auxerre, dans le sillage de Jean-Claude Hamel de 1978 à 2000, et un sponsor assidu. Ses années de dirigeant ont été marquées par le doublé coupe championnat des Auxerrois en 1996 et la relégation du club en Ligue 2 en 2012, un an avant son départ de la présidence. Il avait également pris la succession de Noël Le Graët en tant que président de la LFP, poste qu’il a occupé de 2000 à 2002.

L’AJA a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Gérard Bourgoin, hier après la rencontre face à Strasbourg, à laquelle il a assisté. Le club, qui perd un immense dirigeant qui a œuvré toute sa vie pour développer et faire briller l’AJA, s’associe à la peine de sa famille et… pic.twitter.com/B8OakBpgUE — AJ Auxerre (@AJA) March 3, 2025

L’émotion de Guy Roux, Baptiste Malherbe et James

Au lendemain de cette triste nouvelle, l’ancien entraîneur de l’AJA Guy Roux et l’actuel président exécutif du club Baptiste Malherbe ont réagi tour à tour ce lundi. « Il fait partie de mes plus proches. De ces personnes sans lesquelles nous n’aurions rien fait, rien réussi de ce que nous avons fait. C’était un personnage, avec une personnalité forte. Il a fait un village, il a fait une usine, il a fait un club », a commenté Guy Roux auprès de nos confrères.

Tout comme Baptiste Malherbe : « Hier encore, il était au soutien de notre équipe, comme très souvent ces derniers temps, à chaque fois qu’il le pouvait. Chaleureux, sincère, humain, haut en couleur, Gérard était un personnage emblématique de notre club, qui saura lui rendre un très bel hommage », peut-on lire sur les réseaux du club.

Autre réaction, celle du propriétaire chinois de l’AJ Auxerre James Zhou. « C’est Gérard qui me racontait l’histoire de l’AJ Auxerre et me disait en quoi ce club était différent des autres. Il m’en parlait avec tant de passion que je pouvais lire dans ses yeux son amour infini pour l’AJA. »

🗣️ James Zhou : « C’est Gérard qui me racontait l’histoire de l’AJ Auxerre et me disait en quoi ce club était différent des autres. Il m’en parlait avec tant de passion que je pouvais lire dans ses yeux son amour infini pour l’AJA ! C’était un grand personnage du football… pic.twitter.com/sLyTwnEojU — AJ Auxerre (@AJA) March 3, 2025

Un fort hommage devrait lui être rendu dimanche prochain, lors de Reims-Auxerre.

