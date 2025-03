Quand Guy Roux se fait prendre en photo avec des hooligans d'extrême droite

Oh la boulette.

Alors qu’il se baladait dans le centre-ville d’Auxerre avant la rencontre de l’AJA face à Strasbourg (0-1), Guy Roux a accepté de faire une photo avec des supporters strasbourgeois. Problème, il s’agissait de membres du groupe Strasbourg Offender, des hooligans qui assument leur positionnement d’extrême droite. Ce que ne savait probablement pas Guy Roux au moment d’accepter gentiment de taper la pose avec eux.

02.03.2025🇫🇷Presence of 20 Strasbourg Offender the day before the match and all day in the city center of Auxerre, click here for more: https://t.co/Ry9O1uFDB2 pic.twitter.com/JlzICeLde7

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 2, 2025