Benoît Millot revient sur le coup de sang de Paulo Fonseca

Trop c’est trop.

Lors de la victoire de son Olympique Lyonnais face à Brest (2-1), Paulo Fonseca a pété les plombs en invectivant l’arbitre de la rencontre Benoît Millot à quelques millimètres de son visage. Ce dernier s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe sur cet épisode : « Il a cette attitude encore plus impressionnante de tenter de donner un coup, en fait. Un coup de tête. Je reste stoïque, un peu par l’effet de surprise, mais quelque part surtout pour ne pas reculer devant cette intimidation. Il y a, semble-t-il, un léger contact de nez pour être précis… Avec un effet de sidération d’une telle attitude particulièrement intimidante, agressive, que l’on imagine mal d’un entraîneur professionnel. J’ai essayé de faire face en restant droit comme un I. Mais ce n’était pas évident car son attitude était plus que vindicative. »

Si Benoît Millot a confié qu’il allait bien après cet accrochage et qu’il est préparé – « on est accompagnés, notamment avec des approches mentales, psychologiques, qui nous permettent de trouver des petites clés pour déminer des conflits, tenter de ne pas en rajouter » – pour gérer ce genre de situations, l’arbitre a peur que cet épisode ait un impact négatif sur le football amateur : « Le risque est malheureusement qu’il y ait un mimétisme le week-end suivant sur les terrains. Si un grand entraîneur se comporte comme ça, dans le football amateur on va se dire : « Moi aussi je peux le faire ». Ce qu’on a vu n’est pas bon pour le football. Avec le risque que cela se propage vers le monde amateur. Au niveau pro, les bords de terrain sont sécurisés. Mais dans le monde amateur, on est à portée de baffe, de coup de poing ou de coup de pied. »

Paulo Fonseca devrait aller arbitrer un match amateur pour se rendre compte de tout cela.

