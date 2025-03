Les Dogues, à la niche.

Comme beaucoup d’équipes en ce moment, Lille a pris une leçon face au Paris Saint-Germain samedi soir (4-1). Totalement dépassé, le LOSC était mené 4-0 au bout de 37 minutes de jeu. Il fallait remonter au mois de mai 2024 pour voir les Dogues encaisser quatre buts dans un match. Et Olivier Létang était passablement irrité par la prestation de ses troupes au moment de débriefer la rencontre en zone mixte. « Ils veulent tous jouer des matchs de haut niveau, mais on ne peut rien attendre si on n’a pas des valeurs fondamentales comme le courage, la personnalité, le caractère », balance le président lillois.

« S’il y a 6 ou 7-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire. Cela arrive de ne pas être bon mais on n’a pas le droit de ne pas avoir les bonnes attitudes. Quand on manque de courage et de personnalité, c’est difficile d’avoir un résultat, poursuit-il. On a battu le Real, l’Atlético… C’est une question d’attitudes. Là ce qu’on a vu en première mi-temps, ce n’est pas possible. » Le LOSC n’a gagné que quatre fois en neuf matchs de Ligue 1 depuis le début de l’année et pointe à la cinquième place, à cinq points du podium.

Attention à bien négocier le virage…

