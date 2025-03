Réunion au sommet ce lundi pour sortir le football français de la crise

La solution miracle ?

En crise de toutes parts, le football professionnel français peut-il trouver les solutions pour remonter la pente ? C’est ce qu’espère le président de la FFF Philippe Diallo, à l’origine d’une réunion entre tous ses acteurs, ce lundi. L’objectif affiché est de « réunir toutes les parties prenantes pour partager un constat, mais aussi pour une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel ». Seront présents des représentants de la LFP, dont son président Vincent Labrune, ainsi que des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, de la DNCG et du fonds CVC. Le tout dans un contexte de vives tensions autour des droits TV.

Une proposition de loi pour réformer la gouvernance ?

« La situation n’est pas bonne pour la crédibilité de notre football. En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d’essayer d’éviter des défaillances », avait affirmé Diallo au moment d’appeler à la tenue de cette réunion, le mois dernier. Un projet de loi devrait être discuté avant d’être prochainement présenté au Sénat, dans la continuité de recommandations faites par la commission d’enquête sénatoriale sur la financiarisation du football, qui avait préconisé un total de 35 mesures concernant la gouvernance. Parmi celles-ci, l’encadrement de la rémunération des présidents de ligues sportives, un contrôle des budgets par la Cour des comptes ou encore la présence d’au moins cinq administrateurs indépendants au sein des conseils d’administration.

Ouf, on est sauvés !

