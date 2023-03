Leverkusen surprend le Bayern Munich

Leverkusen 2 – 1 Bayern Munich

Buts : Palacios (56e SP, 73e SP) pour Leverkusen // Kimmich (22e) pour le Bayern

Les changements de la colère.

Le Bayern Munich avait à cœur de récupérer sa première place que lui avait chipée le Borussia Dortmund, victorieux de Cologne ce samedi. Raté, les Bavarois s’inclinant à la BayArena face à la jeunesse du Bayer Leverkusen (2-1).

Qualité technique et réalisme ont été les maîtres mots de cette première période. Beaucoup de volonté de jeu et d’impact physique de la part des deux équipes. C’est toutefois Leverkusen qui s’est adjugé le premier quart d’heure. Acculé et en manque de ballon offensif, c’est pourtant le Bayern Munich, dans un glaçant élan de réalisme, grâce à un Joshua Kimmich à l’affût, qui ouvre la marque après une remise parfaite de Léon Goretzka (0-1, 22e).

Cette seconde période repart sur les mêmes standards que la première avec beaucoup d’intensité et une grosse qualité technique de la part des deux équipes. Mais les trois changements opérés par Julian Nagelsmann à la pause auront peut-être déséquilibré l’animation défensive du Bayern Munich. Les hommes de Nagelsmann ont alors concédé deux penaltys, à chaque fois provoqués par Amine Adli, concédés par un international français – Pavard sur le premier et Upamecano sur le second -, et transformés par Exequiel Palacios (1-1, 56e, 2-1, 73e). Le Bayern a eu des occasions pour revenir dans le match, mais Lucas Hradecky s’est montré impérial pour assurer la victoire de Leverkusen.

Prochain match : Bayern Munich – Borussia Dortmund. Miam.

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hradecky – Frimpong (Fosu-Mensah, 95e), Kossounou, Tapsoba, Hincapie – Palacios, Andrich, Demirbay – Diaby (Tah, 90e), Wirtz (Hlozek,84e) , Adli (Bakker, 84e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Bayern Munich (3-4-2-1) : Sommer – Pavard (Stanisic, 56e), Upamecano, de Ligt – Cancelo (Gnabry, 45e), Kimmich, Goretzka (Tel, 76e), Davies – Sané – Muller (Musiala, 45e), Mané (Coman, 45e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

