Longoria : « Finir huitièmes, c'est inadmissible »

La fin du calvaire.

L’Olympique de Marseille a bouclé son exercice 2023-2024 par une victoire au Havre (1-2), qui ne redonnera le sourire à personne sur la Canebière, puisqu’il n’y aura pas de coupe d’Europe la saison prochaine au stade Vélodrome. Jean-Louis Gasset a déjà face à la presse annoncé qu’il arrêterait, et ce dimanche, c’était au tour de Pablo Longoria de se présenter face aux micros pour tirer un premier bilan. « On peut dire que finir huitièmes, ce n’est pas acceptable. C’est inadmissible, j’ai une sensation de déception, comme j’imagine tous les supporters et suiveurs de l’OM. Maintenant, c’est le temps de commencer à reconstruire pour la saison prochaine. La tête est déjà là-bas depuis quelques temps, mais surtout, il faut faire une auto-critique. Tout le monde est responsable. On n’a pas mérité mieux, ce n’est pas à la hauteur des attentes. […] Il faut aussi prendre la responsabilité de ce qu’est jouer à l’Olympique de Marseille », a soufflé le dirigeant espagnol en zone mixte.

« Ce qu’on cherche maintenant, c’est de commencer un cycle avec de la stabilité, commencer avec quelque chose de plus cohérent que ce qu’on a vu sur le terrain cette saison. Il faut recommencer de zéro avec une attitude plus positive. La saison a commencé avec du négatif depuis le premier jour, et c’est très difficile de performer dans ce contexte », a-t-il poursuivi, avant de se dire « très déçu » vis-à-vis des supporters.

Longoria qui parle de stabilité, sommes-nous dans un monde parallèle ?