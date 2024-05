Le Havre-OM va être un match très particulier pour Jean-Louis Gasset

J’arrête YouTube. Je reviens sur YouTube. Je quitte YouTube adieu tout le monde.

Jean-Louis Gasset et le banc, c’est une belle histoire qui est sur le point de se terminer. Ce vendredi, l’entraîneur marseillais a annoncé sa décision de prendre sa retraite à la fin de la saison, alors que son contrat avec l’OM prend fin en juin prochain. « Demain est le dernier match de ma carrière, a confié le sexagénaire en conférence de presse. Que je reste dans le foot, qu’on se serve de mon expérience, de mes idées et de mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n’aurai rien à faire. Mais entraîneur, c’est terminé. Ma décision est définitive. »

Gasset avait déjà annoncé sa retraite en mai 2019 après son passage à Saint-Étienne, avant de finalement revenir sur sa décision un an plus tard pour signer à Bordeaux. Sauf nouveau changement d’avis, sa dernière rencontre sera donc un déplacement des Marseillais au Havre, avec l’espoir de voir Lens et Lyon tomber pour accrocher l’Europe.

Débarqué sur la Canebière en février dernier, il affiche un bilan de huit victoires, trois nuls et sept défaites avec les Phocéens. « C’est un plaisir pour moi d’avoir entraîné l’OM, a conclu l’homme à la casquette. J’ai passé des moments au Vélodrome où j’ai eu la chair de poule. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. » De 1985 à aujourd’hui, Gasset a été l’entraîneur principal de six clubs différents, a connu l’équipe de France et le PSG (en tant qu’adjoint de Laurent Blanc), la sélection ivoirienne ainsi que diverses expériences en tant que numéro deux.

Assez, c’est Gasset.