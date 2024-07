Mason Greenwood s’engage à l’Olympique de Marseille

Sans commentaire.

Mason Greenwood s’est engagé ce jeudi soir à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Auteur d’une bonne saison avec Getafe, 10 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres (TCC), l’attaquant arrive en provenance de Manchester United contre 30 millions d’euros (hors bonus). La mobilisation de plusieurs associations féministes et la réticence de certains supporters avec le hashtag #GreenwoodNotWelcome n’auront pas suffi : l’Anglais portera bien les couleurs du club olympien et le numéro 10 en prime.

Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester United avait été accusé de « violences conjugales et tentative de viol » par sa petite amie, qui avait finalement décidé d’annuler les poursuites judiciaires avant que ce dernier ne soit jugé. De plus, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait déclaré : « Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme ». Lors d’une interview qu’il a accordée à La Provence, le joueur de 22 ans a déclaré : « Je ne souhaite entrer dans aucune polémique. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet l’année dernière, c’est maintenant derrière nous. Avec ma compagne, on s’est reconstruit ensemble, en tant que couple, nous venons de passer un an à Madrid, a-t-il justifié. On a aujourd’hui une magnifique petite fille qui vient de fêter son premier anniversaire. Je regarde désormais vers l’avenir et je ne suis concentré que sur l’Olympique de Marseille et sur notre nouvelle vie, ensemble, à Marseille. »

« Faire attention aux valeurs véhiculées », qu’il disait.

« Pourquoi Greenwood aurait-il droit à une deuxième chance ? »