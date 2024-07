Mason Greenwood à Marseille, quel message ?

Alors que la rumeur d'une arrivée de Mason Greenwood à Marseille se veut de plus en plus insistante, l'indignation règne dans la cité phocéenne. Bien que blanchi des accusations de tentative de viol et d'agression qui pesaient sur lui, l'Anglais n'a pas lavé son image, et le public marseillais compte bien le faire savoir.

Par les temps qui courent, mieux vaut se fier aux infos mercatos lorsqu’elles sont officialisées. Pourtant, difficile de résister aux annonces des insiders et aux rumeurs qui courent les rues de Marseille. L’une des dernières d’entre elles enverrait Mason Greenwood à l’OM, après un an passé en prêt du côté de Getafe. Accusé de tentative de viol notamment, mais aussi de violences conjugales, puis blanchi, le joueur de 22 ans, qui appartient toujours à Manchester United, n’a clairement pas la tête de l’emploi à Marseille, ni nulle part en Ligue 1. Une arrivée hypothétique, qui devient toutefois de plus en plus plausible, loin de ravir les supporters marseillais, qui ne veulent pas voir débarquer un joueur aux casseroles dignes d’une batterie de cuisine professionnel. Un choix sportif semble-t-il validé par les têtes pensantes olympiennes selon divers médias, que ce soit Roberto De Zerbi ou Medhi Benatia et Pablo Longoria. Le nouvel entraîneur assure qu’il ne se « concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement », quand le président sait noyer le poisson mieux que personne : « Ce qui est sûr, peu importe le joueur qui vient à l’OM, il doit partager nos valeurs et celles que l’on veut avoir en commun avec la société. À l’OM, il n’y a pas de religion, pas de classe sociale. On veut que l’OM soit un vecteur d’unité sociale et que tous les joueurs partagent cette vision. On veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes. »

Le sportif prône-t-il sur tout ?

Sur le plan sportif, chercher à recruter un joueur à 10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs la saison dernière avec Getafe peut s’entendre, d’autant que l’Anglais a été élu meilleur joueur de la saison dans le club de la banlieue de Madrid et que les contours de l’effectif marseillais restent incertains pour l’an prochain. De là à mettre 30 millions d’euros dans la balance, et un pourcentage à la revente très élevé, selon Fabrizio Romano, peut-être pas. Le problème ici pourtant, ne vient pas du sportif. Il tient plutôt au fait que, même blanchi, Mason Greenwood n’incarne pas l’idée qu’on pourrait se faire du footballeur et de l’homme modèle. Les photos de sa compagne ensanglantée et tuméfiée ont fait le tour du monde, et les circonstances de son blanchiment restent assez épiques. Car au lendemain de l’annonce de la levée des charges à son encontre, la porte-parole de la Crown Prosecution Service, avait précisé que l’enquête n’avait pu aller à son terme à cause de « la combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments qui ont été mis en lumière », soulignant « l’obligation de clore le dossier ». Vraisemblablement insulté à ce sujet par Jude Bellingham en Liga, Greenwood a lui bien compris qu’il ne serait certainement jamais en odeur de sainteté pour la suite de sa carrière.

🔵⚪️ Olympique Marseille official proposal for Mason Greenwood revealed on Monday is worth €30m plus big sell-on clause. Future sale percentage considered crucial by Man Utd, it can be around 40/50% with final round of talks now ongoing. More to follow. pic.twitter.com/l79qgirjwa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

L’OM a-t-il vraiment besoin de ça ?

De ce bourbier, Manchester United en était sorti par la petite porte, après avoir tout de même tenté de le réintégrer, tandis que Getafe avait avancé le fait de ne pouvoir parler « que de football ». De son côté, et selon L’Équipe, l’Anglais aurait en tout cas donné son aval pour être parachuté dans les Bouches-du-Rhône. Une question reste toutefois en suspens. Comment diable, l’OM peut-il sérieusement se pencher sur le dossier d’un joueur dont même son club formateur ne veut pas ? Malgré des saisons décevantes qui s’amoncellent et des échecs européens qui se multiplient, Marseille peut encore capitaliser sur une histoire assez importante pour ne pas avoir à s’abaisser aux façons de faire de Getafe pour faire venir un joueur de ce « standing ». Quoiqu’il en soit, en cas d’arrivée à Marseille, l’ancien espoir de Manchester United engendrera certainement le désespoir des supporters olympiens.. Reste à savoir si tout se lissera une fois digéré l’annonce et/ou les premiers buts : Benjamin Mendy et Wissam Ben Yedder ont bien fini leur saison de Ligue 1 respective à Lorient et Monaco sans être spécialement inquiétés.

