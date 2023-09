Les justifications de Getafe à propos du recrutement de Mason Greenwood

Lâché par Manchester United, Mason Greenwood a fini par trouver un point de chute : il passera son année du côté de Getafe. Accusé de tentatives de viol et d’agression sexuelle avant que toutes les charges à son encontre ne soient abandonnées, l’Anglais sera désormais entraîné par José Bordalás. Le technicien espagnol s’est d’ailleurs exprimé, ce samedi soir, pour expliquer la venue de Greenwood : « C’est une situation très délicate. Tout le monde sait ce qui s’est passé et les mesures appropriées ont été prises. Nous ne pouvons parler que de football. Il y a eu une personne acquittée. C’est un footballeur de très haut niveau et il arrive avec un énorme enthousiasme. »

Relancé concernant les affaires judiciaires entourant son nouveau joueur, Bordalás ne dévie pas de sa ligne : « J’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Je ne peux parler que sur le plan footballistique. Nous connaissons tous son potentiel. C’est un très jeune garçon et nous devons l’aider à s’adapter à un championnat différent. »

