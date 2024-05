Fin de saison pour Timo Werner

Pas de pot pour Timo.

Prêté à Tottenham par le RB Leipzig depuis cet hiver, Timo Werner bénéficiait de la confiance d’Ange Postecoglou (11 titularisations en 14 matchs). Malheureusement pour les Spurs, l’attaquant allemand ne sera pas de retour avant la fin de la saison, comme l’a confirmé l’entraîneur londonien ce mercredi, à la veille d’affronter Chelsea. « Il reste deux semaines et demie de compétition et il va donc rater le reste de la saison », a-t-il confié en conférence de presse.

An update on team news from Ange ahead of #CHETOT ⤵️ pic.twitter.com/QKLlxTJCmX

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2024