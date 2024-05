Ange Postecoglou veut déménager en Suède, qui vient de refuser d’introduire la VAR

L’Arabie saoudite est l’eldorado des joueurs. La Suède celui des entraîneurs.

Jeudi dernier, la Suède officialisait son souhait de ne pas introduire la VAR au sein de sa première division. Une décision inédite qui a beaucoup fait réagir, notamment les fervents anti-VAR que sont les entraîneurs. « J’y déménage l’année prochaine », a même lancé avec humour Ange Postecoglou, ce mercredi à la veille d’affronter Chelsea. Interrogé sur ce choix de la Suède, le coach de Tottenham a réaffirmé sa volonté de voir la vidéo disparaitre : « Je changerais beaucoup de choses mais comme je l’ai déjà dit, cela a réellement changé ce sport et je ne pense pas que c’était ce qui était prévu quand cela a été introduit ». Il a tout de même reconnu que la demi-finale de Ligue des champions mardi entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2) n’avait pas été gâchée par l’arbitrage vidéo. « Si vous ne m’aviez pas dit que la VAR faisait partie de ce match, je n’aurais pas su ».

"I'm moving there!" 😅

Spurs boss Ange Postecoglou jokes about moving to Sweden, where they have rejected VAR 🇸🇪 pic.twitter.com/tGyK19hJyR

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 1, 2024