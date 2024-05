Brest vers Rennes ou Guingamp pour jouer la Coupe d’Europe ?

C’est plus la Coupe d’Europe, c’est la fête des voisins.

Officiellement qualifié pour une Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire, Brest ne sait toujours pas où il pourra disputer ses rencontres. Cela ne devrait en tout cas pas être au stade Francis-Le Blé, qui n’a pas été homologué par l’UEFA (ou alors avec environ 5 000 places seulement). Ce mardi, le président du club breton, Denis Le-Saint, a confié à L’Équipe que le recours devant le TAS allait être abandonné et qu’il cherchait désormais à trouver un nouveau point de chute.

« Il y a deux clubs qui peuvent éventuellement nous recevoir, Guingamp et Rennes. On a pris des contacts et on va voir s’il y a un accord pour nous accueillir. Les deux n’ont pas les mêmes atouts. Guingamp, c’est la proximité. Mais il faut voir ce qu’il y a comme mises à jour à faire », a-t-il détaillé, alors que le Roudourou avait été mis aux normes en 2014 après la qualification de l’En Avant en Ligue Europa. Sinon, il faudra aller jusqu’à Rennes. « Là-bas, il y a une capacité plus grande et une expérience récente en Coupe d’Europe. Le plus simple, c’est Rennes, mais avec de la distance en plus, regrette Le Saint. Et pour un match de milieu de semaine, cela compte. On attend des retours. On a de bonnes relations avec nos voisins bretons. Et on va avoir des échanges très rapidement. »

Qui a dit que Rennes ne verrait pas l’Europe la saison prochaine ?