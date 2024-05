Top 8 : Quand Zidane fait faux bond à Marseille

Enfant de la Castellane, Zinédine Zidane chérit fortement ses racines marseillaises. Mais cela ne l’a pas empêché d’esquiver moult occasions de démontrer l’étendue de son amour pour l'OM et la cité phocéenne, qui l'a si souvent attendu, comme c'était encore le cas mercredi… Et ça, c’est pas très bieng.

→ La flamme s’éteint

En ébullition pour l’arrivée de la flamme olympique, Marseille n’attendait personne d’autre que Zinédine Zidane ce mercredi soir pour allumer la vasque sur le Vieux-Port. Qui de mieux que le légendaire numéro 10 des Bleus, qui est né et a grandi dans les Quartiers nord, pour ponctuer ce jour de fête pour le sport français ? Raté. Le Marseillais était à Miami ce week-end pour le Grand Prix de Formule 1 en tant qu’ambassadeur d’Alpine, mais il était absent pour un événement qui n’arrive qu’une fois dans une vie à Marseille. Pour voir des footballeurs associés à la citée phocéenne avec la flamme, il faudra donc se rabattre sur Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Valentin Rongier, Didier Drogba ou Éric Di Meco. C’est bien, aussi.

Ça y est la Flamme Olympique est en France, à @marseille ! 🔥 Oh qu'elle est belle 🤩 – That's it, the Olympic Flame is in Marseille, France! 🇫🇷#Paris2024 pic.twitter.com/DHeq20raJU — Paris 2024 (@Paris2024) May 8, 2024

→ Avantage Bordeaux

En 1992, Zinédine Zidane sort de deux saisons prometteuses avec l’AS Cannes. Le milieu offensif n’a que 20 ans, et déjà de prestigieux courtisans. Dont son club de cœur. « L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité, expliquait-il à L’Equipe. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes. » La suite appartient à l’histoire, et malheureusement, le train ne passera pas deux fois.

→ Le club des Five

Zizou a développé son Zidane Five Club partout en France : La Rochelle, Limoges, Bordeaux, Pau, Valenciennes, Dunkerque, Rouen, Nancy, Paris, etc. Même la Suisse et l’Italie ont eu les faveurs du ZFC. Le mythique numéro 5 du Real Madrid n’a évidemment pas oublié les Bouches-du-Rhône en s’implantant à Istres et à Aix-en-Provence… mais pas dans sa ville natale. La dure loi du business.

→ Instadrame

Zizou n’a cessé de revendiquer son amour pour l’OM, qu’il supportait dès son plus jeune âge dans les travées du Vélodrome. Pourtant, il ne suit même pas le club sur Instagram. Parmi les 42 comptes qui ont la chance d’être suivis par ZZ : des marques comme Adidas ou Mont Blanc, l’écurie Alpine, les membres de sa famille, quelques anciens coéquipiers (Luis Figo, Roberto Carlos, Christian Vieri, Ronaldo), l’association ELA, la Juventus, les Girondins ou encore le Real Madrid. Rien, en revanche, qui se rapporte de près ou de loin à Marseille ou à l’OM. Pas ça, Zinédine…

→ Écran noir

Zinédine Zidane est partout dans la saga Taxi… En tout cas, son maillot. Samy Naceri porte fièrement la tunique des Bleus version 1998, floquée du numéro 10, au volant de son bolide. Mais pas d’apparition du minot de la Castellane, à aucun moment. Jamais un coucou, non plus, au Mistral de Plus belle la vie, autre institution phocéenne de la télévision française. « L’avoir sur le plateau, ça veut dire douze gardes du corps et une émeute à Marseille », expliquait la productrice du feuilleton, Michelle Podroznik, au magazine L’Équipe. Mais pour Astérix et Obélix, là, il y avait du monde…

Zidane dans Astérix et Obélix 😭😭 pic.twitter.com/RiANHFXPXm — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) December 18, 2021

→ Merci, mais non merci

Libre depuis son départ du Real Madrid au printemps 2021, Zinédine Zidane a été approché par l’OM en septembre dernier si l’on en croit le Mundo Deportivo. Orphelin de Marcelino, le club olympien cherchait alors un nouvel entraîneur, et était prêt à confier les clefs du camion à l’idole locale. Zizou a néanmoins préféré décliner la proposition, pas suffisamment convaincu par le projet présenté par Pablo Longoria. Une prochaine fois, peut-être ?

→ Dimitri who ?

La rue n’oubliera pas l’année 2016 de Dimitri Payet. Le maestro de West Ham régale sur les pelouses de la Premier League, terminant la saison avec 9 buts et 12 assists. Le Réunionnais enchaîne à l’Euro, où il marque trois fois et offre deux passes décisives. Dimitri l’enchanteur est même nommé au Ballon d’or… mais Zinédine Zidane ne place même pas l’ancien de l’OM dans le top 5 des joueurs français de l’année dans le cadre du vote organisé par France Football. Zizou lui préfère alors Karim Benzema, Raphaël Varane et Antoine Griezmann (rien d’illogique jusque-là), mais aussi Ousmane Dembélé, qui n’a pas disputé l’Euro, et Paul Pogba. Snif.

→ En vert et contre tout

En 2009, Zinédine Zidane se confie à L’Express. Un entretien « Si vous étiez… » pour apprendre à mieux cerner le jeune retraité. Son interlocutrice le lance sur la traditionnelle question de la couleur. Un billard pour Zizou, qui peut fièrement mettre en avant le bleu, commun à la mer Méditerranée et évidemment à l’Olympique de Marseille… Mais il rate le coche. « Le vert, même si je ne la porte quasiment jamais, répond-il. La couleur de l’espoir et des yeux des femmes que je préfère. » Même le grand ZZ peut rater le geste le plus simple.