Zinédine Zidane ne portera pas la flamme olympique

Zidane n’ira pas à Marseille, épisode 53.

La flamme olympique fera son arrivée en France ce mercredi au Vieux-Port de Marseille, transportée par le trois-mâts Belem en provenance d’Athènes. Si les porteurs du flambeau à Marseille sont déjà connus, avec Florent Manaudou pour ouvrir le bal, la liste n’était pas totalement complète, laissant donc place à des suppositions. Et comme souvent avec les rumeurs dans la cité phocéenne, le nom de Zinédine Zidane pointe le bout de son nez, le champion du monde 1998 ayant été cité pour porter la torche dans sa ville de naissance.

Invitée sur RMC ce mardi, Samia Ghali, maire adjointe de Marseille, a toutefois dû doucher les espoirs des Marseillais. « Non, on ne verra certainement pas Zinédine Zidane, a-t-elle déclaré. En même temps, vous aurez d’autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, comme Didier Drogba, que les Marseillais adorent, et moi aussi. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Louisa Necib, on a Colette, la doyenne des supporters de l’OM. Il y a des personnages. Pour certains, ce ne sont pas des sportifs, mais ce sont des gens qui ont apporté quelque chose à la ville, à la France. »

Marseille n’avait pas besoin de ça pour déclarer sa flamme à Zizou.