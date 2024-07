Droits TV : beIN SPORTS veut ajouter des partenariats commerciaux à son offre

Voilà pourquoi ça traine.

L’accord entre DAZN et beIN Sports pour l’acquisition des droits TV de Ligue 1 n’a pas encore été officialisé et c’est sûrement à cause du deuxième diffuseur. Positionnée sur un seul match sur neuf par journée, la chaîne franco-qatarienne serait prête à faire une offre de 100 millions d’euros. Selon les informations de L’Équipe, celle-ci serait particulièrement complexe puisqu’elle comprendrait le versement de droits TV et un apport amené par des sponsors originaires du Qatar en faveur des clubs, car beIN SPORTS estime que cette unique rencontre ne vaut pas un tel prix sans sponsoring.

Or, la LFP ne peut théoriquement pas vendre du sponsoring aux clubs du championnat. Ces derniers restent perplexes, d’après le quotidien sportif, mais le coup d’envoi de la saison 2024-2025 se rapproche dangereusement et des parts égalitairement réparties – au contraire des droits TV – pourraient convaincre certains. De son côté, la Ligue négocie encore pour faire baisser cette part du sponsoring tout en restant aux 100 millions initiaux.

On se serait bien passé de ce nouvel épisode dans notre cher feuilleton de l’été.

