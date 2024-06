Matteo Salvini s'en prend à Zidane dans une affiche de campagne

Le supporter le plus bête de l’AC Milan ?

En pleine campagne pour les élections européennes, le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini a publié un photo-montage à charge contre une institution française. Sur son compte X, une photo montre le coup de boule de Zinédine Zidane sur Marco Materazzi d’un côté et de l’autre, la célébration de la victoire italienne à la coupe du monde 1982, assorti de la légende suivante : « Moins d’Europe / Plus d’Italie. »

Patron de la Ligue, parti ouvertement anti-immigration et qui siège dans le même groupe que le RN au Parlement européen, celui qui est encore sénateur multiplie les publications hostiles à l’Union européenne et à la France. Salvini avait déjà publié un montage mettant en scène Emmanuel Macron en tenue de militaire, l’accusant ainsi de vouloir précipiter l’Europe dans la guerre en Ukraine. Un point positif qui pourrait soulager Zinédine Zidane et Emmanuel Macron : la Ligue est en difficultés dans les sondages, créditée très loin dans les sondages derrière le parti Fratelli d’Italia de la Première ministre Giorgia Meloni.

😁 Per PIÙ ITALIA 🇮🇹 e meno Europa, scegli la Lega. MENO DUE#8e9giugnovotoLega pic.twitter.com/hCQJN75zCX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 6, 2024

Zizou sait au moins pour qui il ne va pas voter.

Mais d’où vient le bordel qui secoue la fédération camerounaise ?