Sous le maillot de Bordeaux, Zinédine Zidane se montre toujours aussi magique balle au pied

Une dose de nostalgie en intraveineuse.

Le Parc Lescure fêtait ce mardi ses 100 ans à Bordeaux. Pour l’occasion, un match de gala a été organisé entre le Variétés Club de France et une équipe des légendes des Girondins. Parmi les noms alignés côté bordelais, on retrouvait notamment Alain Giresse, Yoann Gourcuff, Bixente Lizarazu, Marius Trésor, Pauleta, Marc Planus et bien évidemment Zinédine Zidane. Et il semble que même à 51 ans, Zizou n’ait rien perdu de sa magie. Trouvé sur le côté gauche, l’ancien numéro 10 a offert un joli frisson à tout le stade Chaban-Delmas, déboulant sur son couloir en enchaînant les jongles avec aisance.

Du grand Zinédine Zidane ✨💙🤍 pic.twitter.com/IxDRRMium1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 14, 2024

Bordeaux a finalement remporté ce match 5 buts à 3, grâce notamment à un doublé de Pauleta. D’autres jolis noms étaient présents côté Variétés, avec Laurent Blanc, Fabien Barthez (en joueur de champ), Robert Pirès ou encore Grégory Coupet. En plus d’avoir offert un beau souvenir à tout le public, la rencontre a aussi servi la bonne cause, puisque c’est un peu plus de 72 000 euros qui ont été récoltés pour la Fondation Abbé-Pierre.

On se demande bien quelles légendes du Bordeaux actuel seront reprises quand on refera ce même match d’ici vingt ans.