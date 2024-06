La DNCG accorde un sursis aux Girondins

Énième rebondissement dans le dossier bordelais.

Le club des Girondins de Bordeaux, qui passait devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ce jeudi matin, a obtenu un sursis de la part de l’instance de contrôle, alors même que le club n’a toujours pas de financement. « Le FC Girondins de Bordeaux poursuit le travail à la suite de la décision de la DNCG ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires, ce délai supplémentaire permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser les négociations en cours en vue de l’arrivée de nouveaux financements nécessaires au club sur les prochaines saisons », écrit le FCGB.

Communiqué du Club 🔵⚪️ Le FC Girondins de Bordeaux poursuit le travail à la suite de la décision de la DNCG La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires, ce délai supplémentaire permettra au… pic.twitter.com/3LKuO7ZGwt — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 27, 2024

Sud-Ouest précise que ce sursis est de quelques jours, avec une nouvelle audition le 9 juillet au plus tard, et doit permettre au président Gérard Lopez de conclure le prêt qu’il négocie depuis plusieurs semaines avec un fonds d’investissement américain. Selon le quotidien, cet apport devrait se situer entre 70 et 100 millions d’euros, en capital et surtout en dette, et couvrirait les six prochaines saisons. Pour rappel, les Girondins ont besoin d’entre 30 et 40 millions d’euros, dans l’immédiat, pour éviter la rétrogradation administrative en National.

Le club au scapulaire aurait fait appel à un conciliateur du tribunal de commerce, qui a confirmé la bonne avancée des négociations entre le club et le fonds d’investissement, rassurant la DNCG. Il reste donc à Lopez une grosse semaine pour conclure l’affaire, et éviter le dépôt de bilan.

40 millions en dettes : il faudra un paquet de cannelés pour les éponger.

Les Girondins toujours sans financement avant le passage devant la DNCG