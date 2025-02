Les Girondins de Bordeaux dénoncent une tentative de fraude

Des fans de vin mal intentionnés.

Malgré les galères sportives et économiques du club et les bruits d’une intention de rachat par le duo Oliver Kahn-Jacques-Henri Eyraud, Gérard Lopez a déclaré ce week-end que les Girondins de Bordeaux n’étaient pas à vendre.

« Un risque réel d’escroquerie »

Ce mardi, le club a mis « en garde contre une tentative de fraude impliquant l’entité Arkin Capital LLP, qui prétend vouloir investir 205 millions d’euros dans la reprise du club. Nos vérifications révèlent cependant que cette société ne dispose ni des ressources financières nécessaires, ni de la crédibilité pour mener à bien un tel projet. Son adresse correspond à des bureaux partagés à Londres, et ses responsables n’affichent aucune expertise reconnue en gestion financière ou en restructuration d’entreprise. »

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐂𝐥𝐮𝐛 ✍️ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 25, 2025

« Cette initiative apparaît comme une tentative manifeste de tromper les instances judiciaires et administratives en charge du redressement du club, tout en semant le doute sur les efforts en cours pour stabiliser et relancer les Girondins. Pire encore, il existe un risque réel d’escroquerie, continue le club dans ce communiqué. Nous constatons également que certaines personnalités représentant des institutions importantes à Bordeaux entretiennent des discussions privées avec des acteurs extérieurs au sujet du Football Club des Girondins de Bordeaux, sans concertation avec le club lui-même. En donnant de la visibilité à des investisseurs aux moyens non vérifiés, voire douteux, ces initiatives fragilisent les efforts en cours et compromettent la stabilité du projet de relance. »

« Toute discussion sérieuse sur l’entrée de nouveaux investisseurs se fera dans un cadre rigoureux », précise aussi le club, insistant sur la nécessité d’une transparence totale et d’un contrôle strict des fonds engagés. Le FCGB appelle ainsi à la vigilance et se dissocie fermement de toute initiative impliquant Arkin Capital LLP ou tout autre investisseur au financement douteux.

Dommage de ne pas avoir fait preuve de la même vigilance pour Gérard Lopez.

