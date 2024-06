Gérard Lopez aurait trouvé une solution pour sauver Bordeaux devant la DNCG

Miracle à la bordelaise.

Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, aurait trouvé une solution pour passer sans encombre devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le 19 juin prochain. Selon les informations de Sud Ouest, le propriétaire des Marine et Blanc aurait convaincu un fonds d’investissement américain de l’accompagner, afin de financer le budget du club pour la prochaine saison. Le nom du fonds n’a pas encore été révélé, mais les discussions seraient déjà très avancées, vu que l’audition arrive dans seulement huit jours.

Pour rappel, les Girondins, qui ont terminé douzièmes de Ligue 2 cette saison, affichent une perte sèche de plus de 50 millions d’euros, et doivent à tout prix trouver entre 35 et 40 millions d’euros s’ils veulent se maintenir en Ligue 2 et éviter la rétrogradation administrative en National. D’après Sud Ouest, ce futur partenaire serait prêt à accompagner le projet de Bordeaux sur plusieurs saisons, notamment avec l’objectif de remonter en Ligue 1.

Et si le vent se mettait à tourner en Gironde ?

