Le Barça humilie Wolfsburg et se qualifie sans forcer pour le dernier carré

FC Barcelone 6-1 VFL Wolfsburg

Buts : Paralluelo (10e, 20e), Brugts (41e), Pina (62e, 78e), León (90e+1) pour les Blaugrana // Beerensteyn (72e) pour les Louves

Tu peux prendre dix buts en deux matchs, mais pas quinze.

Avec trois réalisations d’avance avant le coup d’envoi de ce quart retour, le FC Barcelone avait déjà neuf orteils dans le dernier carré de la compétition. Avec cinq nouveaux buts infligés à Wolfsburg (6-1, 10-2 en cumulé), le Barça n’a pas tremblé et rejoint le stade des demi-finales pour la huitième fois de son histoire.

Paralluelo voit double

Déjà buteuse au match aller, Salma Paralluelo n’a pas mis longtemps à se rappeler aux mauvais souvenirs des protégées de Tommy Stroot. Autrice du premier tir cadré de la partie (6e), Paralluelo n’a eu besoin que d’un seul autre essai pour ouvrir le score avec une frappe croisée du gauche (1-0, 10e). Les Blaugrana n’ont pas relâché leur étreinte sur la défense des Louves pour autant et après une construction offensive d’école, Paralluelo une nouvelle fois est venue conclure l’action (2-0, 20e).

🎯 Barça's passing flow sweeps through the Wolfsburg defense, as Paralluelo bags the brace! Watch the game live on DAZN and join the DAZN FanZone ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv#UWCLonDAZN #UWCL pic.twitter.com/V2V78R1AUA — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) March 27, 2025

Habituée à évoluer sur le front de l’attaque, Esmée Brugts a été titularisée en défense pour ce quart retour. Qu’importe pour l’internationale néerlandaise, l’appel du but est trop fort. Après avoir été passeuse décisive sur le deuxième but de Paralluelo, la joueuse de 21 ans a aussi tenté sa chance de l’extérieur de la surface à la suite du mauvais dégagement de Caitlin Dijkstra pour inscrire son nom au tableau des buteuses (3-0, 41e).

Coups francs en folie

Alors que le score était déjà fait, Claudia Pina a décidé de se mêler à la fête, deux minutes après son entrée en jeu (4-0, 62e). Comme au match aller, les Louves sont parvenues à sauver leur honneur en inscrivant un but. Tout juste entrée en jeu, Lineth Beerensteyn a profité de la mauvaise sortie glissée de Cata Coll pour faire trembler les filets barcelonais (4-1, 72e). Mais c’est bien Pina qui a eu le dernier mot de la soirée en s’offrant un nouveau but sur coup franc et la place de meilleure buteuse de la compétition avec sept réalisations (5-1, 78e). Et comme il s’agissait d’une soirée de doublé, Mapi León s’est également décidée à s’offrir un but sur coup franc dans le temps additionnel pour parachever le récital offensif barcelonais (6-1, 90e+1).

PINA GOLAZO! 🔥🤩 Watch the game live on DAZN & join the DAZN FanZone ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv#UWCLonDAZN #EnjoyTheShow 📹: Ryhanna Parara pic.twitter.com/jX5sdyrvnj — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) March 27, 2025

Toujours pas besoin de la traduction de « remontada » en allemand.

FC Barcelone (4-3-3) : Coll – Brugts (Rolfö, 70e), León, Paredes (Engen, 46e), Fernández – Putellas, Guijarro (Schertenleib, 70e), Bonmatí – Paralluelo (Pujols, 87e), Pajor (Pina, 59e), López. Entraîneur : Pere Romeu.

VFL Wolfsburg (4-4-2) : Borbe – Wilms, Djikstre, Hegering (Peddemors, 46e), Linder (Wedemeyer, 59e) – Jónsdóttir (Beerensteyn, 70e), Minge, Lattwein, Blomqvist – Popp (Huth, 59e), Endemann. Entraîneur : Tommy Stroot.

