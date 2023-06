Le Barça s’offre sa deuxième Ligue des champions sur une remontada face à Wolfsburg

Mené 2-0 à l'issue de la première période, le FC Barcelone est revenu du vestiaire avec les crocs et a recollé au score en deux minutes chrono. Avant de terminer le travail, et de signer une victoire 3-2 face à Wolfsburg. Le Barça s'offre ainsi la deuxième Ligue des champions de son histoire !

FC Barcelone 3-2 Wolfsburg

Buts : Patri (48e, 49e), Rolfö (70e) pour les Blaugranas // Pajor (5e), Popp (38e) pour les Louves

Le Barça a longtemps cru revivre le drame vécu face à Lyon l’année passée, où les Catalanes en avaient pris trois dans la musette avant la pause. Suivant parfaitement le plan du « traumatisme de Turin », comme le rappelait Alexia Putellas en conférence de presse, elles avaient même encore encaissé un but dans les dix premières minutes. Une spécialité barcelonaise, en finale de Ligue des champions. Sauf que cette fois-ci, pas d’effondrement. Mais plutôt un retour au vestiaire digne des meilleures pauses pipi de Djoković, et un retour fracassant passant d’un 2-0 à un 3-2 en l’espace de vingt minutes. En jargon local, on appelle ça une remontada.

Des Louves cliniques

La partie démarre pourtant sur une possession barcelonaise, et un tir de Patri à l’entrée de la surface. Mais sur un contre éclair de Wolfsburg et une sacrée perte de balle de Bronze à l’entrée de la surface, Pajor enchaîne d’une sublime volée puissante qui termine sous la barre de Paños (0-1, 5e). Une clim qui installe le doute dans les têtes catalanes, toujours en possession du cuir sans savoir quoi en faire. À l’image des crochets inutiles de Salma dans la surface (7e), de la frappe lointaine de Mariona (11e) ou de la percée de Rolfö (16e).

Seule Irene Paredes fait trembler les Louves, avec une tête manquée sur un corner de Mapi Leon au second poteau (13e). Aitana (27e) et Salma (28e) aussi tentent leur chance, mais voient Frohms répondre systématiquement sans trop de difficulté. Et ce qui devait arriver, arriva : après un avertissement de Jonsdottir, Popp alourdit le score sur une nouvelle erreur de Bronze qui laisse Pajor et son centre plein axe pour la tête de l’Allemande (0-2, 38e). L’Anglaise essaye d’ailleurs de se rattraper sur une belle percussion dans la surface, en construisant avec Mariona puis Salma, mais Frohms est encore à la retombée (45e).

Super Patri

Après 45 minutes de déchets techniques et pertes de balle en tout genre, le Barça revient des vestiaires avec le même onze à la surprise générale. Mais les Blaugranas montrent un tout autre visage. Après une tentative de Rolfö, c’est Graham Hansen qui s’illustre sur son côté droit : suite à une feinte de frappe, elle trouve Patri au point de penalty sur un centre fort et la milieu de terrain espagnole enfonce (2-1, 48e). Portée par l’euphorie, la numéro 12 en plante même un deuxième dans la foulée : cette fois-ci, c’est Aitana qui régale dans le couloir droit et vient trouver la tête de Patri plein axe (2-2, 48e). Les Barcelonais endormis se réveillent donc et le temps de quelques minutes, le Philips Stadion devient un micro Camp Nou.

La furia barcelonaise vient même faire mal mentalement aux joueuses de Wolfsburg, qui mettent quelques minutes avant de retrouver leurs esprits. Après l’accalmie, Pajor parvient tout de même à se créer une belle occasion sur une énième perte de balle de Bronze sous pressing qui peut cette fois-ci compter sur Paños dans les cages pour réparer sa boulette (69e). Sauf que juste derrière, la défense allemande cède définitivement : Hendrich renvoie dans les pieds de Rolfö, qui ne se manque pas (3-2, 70e). Tout juste entrée, Geyse vient à nouveau semer la zizanie dans la défense allemande en récupérant le ballon dans le rond central et filant seule au but (71e) avant de laisser Aitana tenter sa chance (72e). Alors que le chrono affiche 90+7e, Wolfsburg grille sa dernière cartouche sur une touche longue de Jonsdottir où même Frohms fait le déplacement pour placer sa tête. Insuffisant, et surtout trop tard : le FC Barcelone est sacré champion d’Europe, pour la seconde fois !

FC Barcelone (4-3-3) : Paños – Bronze, Paredes, Mapi, Rölfo – Bonmatí (Alexia, 89e), Walsh (Engen, 89e), Patri – Graham Hansen (Crnogorčević, 79e) Mariona (Pina, 79e), Paralluelo (Geyse, 69e). Entraîneur : Jonatan Giraldez.

Wolfsburg (4-3-3) : Frohms – Wilms (Hegering, 84e), Hendrich, Janssen, Rauch – Oberdorf, Roord (Lattwein, 70e), Huth – Jonsdottir, Popp, Pajor (Bremer, 84e). Entraîneur : Tommy Stroot.

