Le Ballon d’or pour Aitana Bonmatí

Trois Barcelonaises sur le podium, impec.

Aitana Bonmatí remporte pour la deuxième fois consécutive le Ballon d’or. Comme sa coéquipière Alexia Putellas, la milieu de terrain récupère son dû après une saison dingue : championnat d’Espagne, la Coupe de la Reine, la Supercoupe d’Espagne et, surtout, la Ligue des champions et la Ligue des nations. Elle a évidemment marqué en finale de Ligue des champions et de Ligue des nations.

Arrivée à 11 piges à Barcelone, Aitana Bonmatí a remporté trois Ligues des champions et cinq Liga avec son club, qu’elle a mis en avant lors de ses remerciements : « Je suis entourée de grandes joueuses, qui m’aident à être performante. » Deux coéquipières barcelonaises la suivent sur le podium : Salma Paralluelo et Caroline Graham Hansen, alors que cinq Barcelonaises squattent le top 10. En bande organisée.

Le traducteur a appelé Joan Laporta, « Laporte », comme Aymeric.

