Une nouvelle convention collective pour le football féminin espagnol

Le foot féminin gagne du terrain.

Malgré l’opposition de certains syndicats, la Liga F (championnat d’Espagne féminin) et plusieurs syndicats majoritaires ont signé ce mardi la deuxième convention collective du football féminin espagnol, comme le rapporte El Pais. Une avancée significative dans les droits et les conditions de travail des footballeuses selon les représentants syndicaux, soulagés d’être enfin parvenus à un accord après plus d’un an de négociations.

Pas de matchs entre le 23 décembre et le 3 janvier

La convention collective contient plusieurs dispositions spécifiques notables, telles que le renouvellement tacite du contrat d’une joueuse tombée enceinte pour un an supplémentaire, ou l’obligation pour le club de mettre en place des salles d’allaitement et des services de garde d’enfants.

Le domaine économique est également scruté : les primes ne peuvent pas faire partie du salaire minimum, création d’une commission mixte évaluant les impayés, obligation pour l’employeur de fournir des chaussures à ses joueuses, et système de compensation entre clubs clairement défini pour le transfert de jeunes joueuses. Enfin, des dispositions encadrant le repos minimum des footballeuses pendant la période des fêtes de fin d’année sont également inscrites dans la convention.

¡ Felicidades señoras !

Supercoupe d'Espagne féminine : Le Barça fouette le Real Madrid en demies