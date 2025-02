La gardienne du Barça se paye le Real Madrid

Hors des terrains, la saison du FC Barcelone commence vraiment à ressembler à une telenovela.

Invitée en début de semaine sur la chaîne de télévision espagnole IB3, la gardienne du Barça et de l’équipe d’Espagne Cata Coll a tenu des propos qui ont fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. Interrogée concernant la rivalité de son club avec le Real Madrid, l’internationale espagnole aux 20 sélections s’est complètement lâchée.

Un pique à l’Espanyol pour la route

« Je suis plus anti-Madrid que culé », en référence au surnom donné aux joueurs et joueuses du FC Barcelone. « C’est juste que Madrid me met très en colère », a-t-elle commenté. Il n’en fallait pas plus pour que ces déclarations ne déclenchent un tollé en Espagne. De quoi relancer la traditionnelle guerre Barça-Real sur les réseaux sociaux, entre les admirateurs de Cata Coll et fans madrilènes enragés.

"El Madrid me fa molta ràbia. Crec que som més antimadridista que culer". Cata Coll, ídola absoluta 🐐 Pim Pam Llum a @IB3 📺 pic.twitter.com/sqxs2rdrnx — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) February 11, 2025

Avant même d’aborder son aversion pour le club merengue, Cata Coll s’est aussi payée l’autre club de la ville. Dans une semaine marquée par l’affaire liée à Maria Pilar Leon, la gardienne blaugrana a dénoncé les agissements du public perico : « Ils m’ont déjà jeté une canette de bière, ça m’avait mise très en colère. »

Allez hop, un peu d’huile sur le feu.

