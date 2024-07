Maëlle Lakrar signe au Real Madrid

Le gros coup !

Maëlle Lakrar s’est engagée ce jeudi avec le Real Madrid. L’internationale française de 24 ans, en fin de contrat avec Montpellier où elle a évolué six ans, a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec le club madrilène, deuxième de la Liga F la saison dernière. La défenseuse, championne d’Europe des moins de 19 ans et membre de l’équipe olympique, est la quatrième recrue du Real après les arrivées d’Angeldahl, d’Alba Redondo et de Leupolz.

Sur Instagram, Lakrar a pris la parole à la suite de ce transfert : « Je suis fière d’annoncer ma signature dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Un nouveau défi m’attend et j’ai hâte d’être sur le terrain pour le relever. À bientôt, Madridistas ! Hala Madrid ! »

Manchester City et Chelsea n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.

