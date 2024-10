Ligue des champions (F) : Manchester City crée la surprise face au Barça

Manchester City 2-0 FC Barcelone

Buts de : Layzell (36e), Shaw (77e) pour les Citizens

Et si un club anglais remportait enfin la Ligue des champions féminine ?

Éliminées dès les tours préliminaires lors des trois dernières éditions de la Ligue des champions, les Citizens se sont offertes une victoire de prestige 2-0 face au FC Barcelone, champion d’Europe en titre, chez elles au Joie Stadium. Manchester City, déjà largement vainqueur du Paris FC en match de barrages (8-0 scores cumulés), a continué sur sa belle lancée européenne, avec un jeu léché et des joueuses qui semblent interchangeables tant l’idée de jeu est marquée.

Naomi Layzell, nouvelle pépite

Après des premières minutes très compliquées pour le Barça, obligé de jouer en bloc bas pour contrer les offensives skyblues, City a confirmé sa domination sur un corner très mal négocié par la gardienne catalane Cata Coll et mis au fond des filets par la jeune Naomi Layzell, fraîchement arrivée de Bristol cet été et titulaire dans l’axe à seulement 20 ans (1-0, 36e). Les changements tardifs de Pere Romeu en deuxième période ne changeront rien au visage du Barça, qui subit beaucoup trop au milieu de terrain pour espérer un revirement de situation. Bunny Shaw viendra enfoncer le clou sur un ballon donné en profondeur par Naomi Layzell, encore elle, profitant du mauvais alignement défensif et d’une nouvelle sortie Cata(strophique) de Coll, pour doubler la mise (2-0, 77e). Une défaite sans frais pour le Barça, puisque le format de la Ligue des champions féminine reste en poules et non en ligue.

Dans l’autre match de la soirée, la Juventus a assuré le minimum face à Vålerenga, en s’imposant 1-0 en Norvège.

